POL-NOM: Unfallflucht nach Überholmanöver

Herzberg (ots) - Herzberg (ni) Herzberg, B 27 zwischen Kastanienplatz und Industriegebiet Aue. Montag, 16.01.2017, 21.20 Uhr. Zwei PKW befuhren die B 27 von Gieboldehausen in Richtung Herzberg. Im Bereich zwischen Industriegebiet Aue und Kastanienplatz überholte der 01 den PKW des 02 im Kurvenbereich. Ein ihm entgegenkommender Sattelzug konnte nur durch Ausweichen nach links einen Zusammenstoß mit dem Überholer vermeiden, der dann "links" am ihm entgegenkommenden Sattelzug vorbeischlitterte und dabei die Leitplanke erheblich beschädigte.Der Verursacher entfernte sich unerlaubt, das Kennzeichen wurde aber abgelesen. Der Fahrer des überholten PKW sollte sich als Zeuge bei der Polizei melden. Die Ermittlungen dauern noch an. Sachschaden an den Leitplanken ca. 1000EUR

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell