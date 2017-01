Osterode (ots) - Lerbach, Friedrich-Ebert-Straße, 02.01.17, 12.30 Uhr

LERBACH (US) Am 02.01.17, gg. 12.30 Uhr, ereignete sich in Lerbach, in der Friedrich-Ebert-Straße, ein Verkehrsunfall. Ein 52jähr. Mann aus Osterode kam auf schneeglatter Straße nach rechts über die Asphaltkante. Anschließend prallte sein Fahrzeug mit einem auf der linken Fahrbahnseite befindlichen Stromverteilerkasten sowie Telekomverteilerkasten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 3000,-- Euro.

