POL-NOM: Unfallflucht, Körperverletzung und Trunkenheitsfahrt nach Discobesuch

Osterode (ots) - 37520 Osterode Ortsteil Förste, Förster Straße Mo, 26.12.2016 00:10 Uhr - 02:00 Uhr

Osterode (SK) Ein 18jähriger Schwiegershäuser wurde nach einem Disco-Besuch in Förste zu 3 Straftaten als Beschuldigter ermittelt. Gegen 00:10 Uhr beschädigte er mit seinem Pkw ein anderes Fahrzeug und entfernte sich vom Unfallort, ohne den Schaden zu regulieren. Gegen 01:30 Uhr, kam es dann im Bereich der Wassergase zu einem Zwischenfall mit einer Personengruppe, wo der Beschuldigte Pfefferspray gegen diese einsetzte. Im Anschluss setzte sich der Beschuldigte gegen 02:00 Uhr unter Alkoholeinfluss in sein Fahrzeug und führte dieses im öffentlichen Verkehrsraum. Dem Beschuldigten wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Gegen ihn werden Verfahren bzgl. Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, Gefährlicher Körperverletzung und Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Zeugen, welche Hinweise zu dem Vorfall mit dem Pfefferspray in der Wassergasse geben können, werden gebeten, sich unter 05522-5080 bei der Polizei Osterode zu melden.

