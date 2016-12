Uslar (ots) - (tm) Am 23.12.2016 gegen 01.30h befährt eine 23-jährige Einwohnerin aus Bodenfelde mit ihrem PKW die K 449 von Uslar/Wiensen in Richtung Bodenfelde, als plötzlich ein Fuchs über die Fahrbahn wechselt. Es kommt zum Zusammenstoß. Am PKW entsteht Schaden in Höhe von ca. 500,- Euro. Der Fuchs entfernt sich in den Wald.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell