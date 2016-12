POL-HI: Einbruch in Einfamilienhaus in Sarstedt - Schmuck, Bargeld und hochwertige Kameraausrüstung weg!

Hildesheim (ots) - Sarstedt, Altes Dorf(fm) Wer hat vom 21.12.16, 18:00 Uhr bis 22.12.16, 08:00 Uhr verdächtige Personen oder Kraftfahrzeuge im Nahbereich zur Straße Altes Dorf gesehen? In dieser Zeit haben Täter brachial die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Straße Altes Dorf in Sarstedt aufgebrochen und das gesamte Haus Haus nach Wertgegenständen durchsucht. Entwendet wurden Bargeld, Schmuck und eine hochwertige Kameraausrüstung. Durch das massive Vorgehen der Täter sind mehrere tausend Euro Schaden am Haus entstanden.

Erste Hinweise haben ergeben, dass ein Transporter, vermutlich ein Sprinter mit einem auswärtigen bzw. ausländischen Kennzeichen die Straßen befuhr bzw. in den Straßen im Nahbereich stand. Wer kann nähere Hinweise geben? Die Polizei in Sarstedt ist unter 05066-9850 jederzeit erreichbar.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell