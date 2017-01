POL-NI: Hoya- Polizei dankt aufmerksamen Mitbürger

Nienburg (ots) - (BER)Am Donnerstag Morgen gegen 09.00 Uhr, teilte ein sehr aufmerksamer Bewohner Hoyas der Polizei mit, dass ihm ein verdächtiges Fahrzeug aufgefallen sei. Die Polizei konnte aufgrund dieses Hinweises den Pkw in der Königsberger Straße stoppen und die Insassen kontrollieren. Bei dieser Kontrolle kam heraus, dass alle Männer einschlägig wegen einer Vielzahl von Wohnungseinbruchdiebstählen bekannt waren. Da keine aktuellen Taten und auch keine Festnahmeeinträge vorlagen, wurde den Personen ein Platzverweis erteilt und die umliegenden Dienststellen über die Maßnahme informiert. Aufgrund der Gesamtumstände geht die Polizei davon aus, dass in Hoya lohnenswerte Objekte ausbaldowert werden sollten. Aufgrund des Hinweises aus der Bevölkerung konnten möglicherweise Einbrüche verhindert werden. "Dieser Fall zeigt, dass es sich immer lohnt, Ihre Polizei anzurufen, wenn Sie ein "komisches Gefühl im Bauch" haben", so Axel Bergmann von der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg," haben Sie bitte keine Scheu davor, auch wenn sich später herausstellt, dass es sich um rechtschaffende Menschen gehandelt hat - eine Kontrolle schadet niemanden."

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell