POL-PDLD: 02.01.2017, 16.50 - 17.30 Uhr Anhänger auf Abwegen

Landau/Queichhambach (ots) - Ein 81-jähriger Mann erschien bei der Polizei Landau und erstattete Anzeige, da ihm sein PKW-Anhänger in Landau entwendet worden sei. Mit diesem fuhr er zuvor von Queichhambach nach Landau. Als er nach dem Besuch einer Firma in Landau das Gespann wieder benutzen wollte, war der Anhänger nicht mehr da. Mit diesen Angaben war sich der Mann absolut sicher. Die Ermittlungen ergaben jedoch, dass der Anhänger ca. 200m vom Wohnanwesen des Mannes in Queichhambach auf der Straße stand. Der Mann war weiterhin der Ansicht, dass der "Dieb" den Anhänger hier dann abgestellt hätte. Anhand aufgefundener Kratzspuren am Bordstein und abgebrochener Metallstücke des Verbindungssteckers konnte der Mann davon überzeugt werden, dass sich der Anhänger nach kurzer Fahrt aufgrund ungenügender Sicherung vom Fahrzeug gelöst hatte.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell