POL-NI: Einbruch während die Geschädigte schläft

Einbrecher sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in ein Wohnhaus in der Meinser Straße in Bückeburg eingedrungen, obwohl die Wohnungsinhaberin zur Tatzeit anwesend war und in einem Nebenraum geschlafen hat.

Die Einbrecher hatten direkt an der Straßenseite zur Meinser Straße ein Fenster aufgehebelt und in den Wohnräumen Bargeld gestohlen.

Vermutlich verließen die Täter das Haus durch die Haustür.

