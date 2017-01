POL-HM: Einbrecherbanden aus dem Verkehr ziehen / Polizeichef Hansmann: "Kontrollen werden fortgesetzt!"

3 weitere Medieninhalte

Holzminden (ots) - Einbrecherbanden aus dem Verkehr ziehen Polizeichef Hansmann: "Kontrollen werden fortgesetzt!"

Mit starken Kräften versucht die Polizei weiterhin, Einbrecherbanden das Handwerk zu legen. Unterstützt wurden die Ermittler des Polizeikommissariats Holzminden am Donnerstagnachmittag wiederum von Beamten der Bereitschaftspolizei.

Deutschlandweit nimmt die Einbruchskriminalität zu, und Einbrecherbanden verschonen auch den Landkreis Holzminden leider nicht. "Die Zielrichtung der Straftäter ist breit gefächert", erläutert Polizeichef Marco Hansmann. Er berichtet von Raubzügen, die offenbar von überregional agierenden Tätergruppen begangen werden. Häufig sind Geschäftsräume oder bestimmte Firmen, wie z. Beispiel Media-Markt, das Ziel. "Diese Täter orientieren sich nicht an Landkreisgrenzen", sagt Hansmann. Für die Bevölkerung besonders beunruhigend ist aber die steigende Zahl von Wohnungseinbrüchen. Allein 94 Einbrüche in Wohnungen zur Tageszeit gab es im vergangenen Jahr im Landkreis Holzminden.

"Wir wollen den Kontrolldruck weiter erhöhen", sagt der Polizeichef. Für die Ermittler ist die damit verbundene Erkenntnisgewinnung über potentielle Täter, Tatbeteiligungen oder Reisewege von großer Bedeutung. Innerhalb der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden waren am Donnerstagnachmittag 35 Beamte für gezielte Kontrollaktionen zusammengezogen worden. Der Schwerpunkt der Kontrollen lag im Landkreis Holzminden und hier insbesondere in den Bereichen Eschershausen und Delligsen. Unterstützt wurden die eigenen Kräfte von 21 Beamtinnen und Beamten der Bereitschaftspolizei. "Trotz dieses Großaufgebotes an Polizeikräften ging ein dicker Fisch leider nicht ins Netz", so das Resümee von Kriminalhauptkommissar Wolfgang Niemann, der die Kontrollaktionen koordinierte. Ausgewertet werden jetzt noch die durchgeführten 217 Identitätsfeststellungen.

Neben Erkenntnissen aus eigenen Kontrollen ist die Polizei im Kampf gegen die Einbruchskriminalität insbesondere auf die Hilfe aus der Bevölkerung besonders angewiesen. Jede rechtzeitig gemeldete Auffälligkeit, jeder Hinweis, jeder Verdacht kann dazu führen, dass die Polizei Einbrecher noch am Tatort dingfest machen oder im Anschluss schnell ermitteln kann. Deshalb die eindringliche Bitte: Haben Sie keine Hemmungen und überlegen Sie nicht zu lange, rufen Sie sofort Ihre Polizei an und teilen ihre Beobachtungen mit! Telefon: 0 55 31 / 95 80

