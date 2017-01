POL-PDLD: Mutmaßliche Einbrecher flüchten

Schwegenheim (ots) - Zwei männliche Täter, die offensichtlich in ein Einfamilienhaus in der Feuerbachstraße in Schwegenheim (Ortsrandlage) einbrechen wollten, ergriffen am Donnerstagabend, gegen 19:00 Uhr die Flucht. Die vermummten Männer hatten sich von der Gartenseite her auf die Terrasse begeben und dann erkannt, dass die 26-jährige Hausbewohnerin im Dunkeln im Wohnzimmer saß und telefonierte. Die Bewohnerin hatte die Männer, die komplett dunkel gekleidet waren, im selben Moment erkannt und sofort die Polizei verständigt. Eine Nahbereichsfahndung brachte keinen Erfolg. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen eines versuchten Tageswohnungseinbruchs ein. Zeugen, die in diesem Bereich auffällige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Germersheim unter der Telefon-Nummer 07274-958-0 oder per E-Mail unter www.pigermersheim@polizei.rlp.de" class="uri-ext outbound">www.pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell