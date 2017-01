POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Uslar (ots) - USLAR (js) Am 18.01.17, gegen 05.25 Uhr, befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit einem Kleintransporter das Gelände der ehemaligen Tankstelle an der Sohlinger Landstraße in Uslar und beschädigte dort eine Waschinstallation. Der verantwortliche Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es soll sich um einen Kleintransporter mit Planenaufbau und Schlafkabine handeln. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.000 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

