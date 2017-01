POL-HM: Betrüger missbrauchen Notrufnummer der Polizei

Hameln (ots) - Betrüger versuchen derzeit in Hameln mit Hilfe des sogenannten "Call-ID-Spoofing" an Geld und an die Wertgegenstände von Bürgerinnen und Bürgern zu gelangen.

Bei dieser Betrugsmasche wird dem Anrufer vorgegaukelt, er bekäme einen Anruf von der Polizeinotrufnummer 110. Die Betrüger geben sich als Polizeibeamte der Polizei Hameln aus.

In anderen Fällen gaben sich Anrufer auch schon einmal als Rechtsanwälte aus oder behaupten, sie seien von der Staatsanwaltschaft.

Die Telefonnummern ihrer Opfer finden die Betrüger im Telefonbuch, wobei sie stets älter klingende Namen auswählen und die Nummern dann nach und nach abtelefonieren.

Die Betrüger rufen von Call-Centern an und führen die Telefonate über das sogenannte "Call-ID-Spoofing". Das bedeutet, dass im Display des Angerufenen nicht die richtige Telefonnummer des Anrufers erscheint, sondern eine zuvor frei gewählte andere Nummer. Die wahre Identität des Anrufers wird auf diese Weise verschleiert. Es gibt zahlreiche Betrugsvarianten.

In den letzten Tagen erhielten mehrere Hamelner Bürger über das ganze Stadtgebiet verteilt Anrufe von einem angeblichen Mitarbeiter der Polizei Hameln. Dieser teilte mit, dass bei Einbrechern ein Notizbuch gefunden worden sein soll, in dem mehrere Adressen und Telefonnummern von Häusern stehen würden, in die man versuchen wolle einzubrechen. Die Angerufenen wurden daraufhin gebeten das gesamte Geld von der Bank abzuheben und zu Hause zu lagern. Es würde in Kürze ein Streifenwagen vorbeigeschickt werden.

Im Telefonat versuchten die Anrufer anschließend durch eine geschickte Gesprächsführung mehr über die aktuelle Wohn- und Lebenssituation zu erfahren.

Die Hamelner Polizei gibt hierzu folgende Hinweise:

- Seien Sie vorsichtig bei Anrufen, in denen vor Straftaten gewarnt oder Gewinne versprochen werden.

- Die Polizei ruft niemals mit der Notrufnummer 110 an!!!

- Seien Sie immer skeptisch, wenn sich Personen am Telefon als Amtsträger ausgeben und eine Zahlung fordern.

- Die Polizei fordert niemanden auf, sein Bargeld von der Bank abzuheben und für eine Kontrolle zu übergeben.

- Bitte machen Sie keine Geld- und Haustürgeschäfte nach einem Telefonanruf und lassen Sie sich nicht zu Auslandüberweisungen, z.B. per Western Union, auffordern.

- Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung.

- Kontaktieren Sie bei Unsicherheit umgehend die Polizei. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Dem Erfindungsreichtum der Täter sind keine Grenzen gesetzt.

Rückfragen bitte an Frank Weiss, Leiter Fachkommissariat 3, Tel.: 05151-933/331.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell