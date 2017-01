POL-HM: "Nachwuchs" im Windpark Heyen

Bild: Querung der L 588 bei Wegensen Bild-Infos Download

Bodenwerder (ots) - Im Rahmen der Erweiterung des Windparks Heyen um zwei weitere Windkraftanlagen fanden in den ersten Tagen des neuen Jahres schon diverse Schwertransporte zum Verladeplatz am Ortseingang Wegensen statt. Zunächst wurden die Turmsegmente, das Maschinenhaus und der Generator teilweise mittels selbstfahrenden Spezialtransporters zum Montageplatz verbracht. Dabei war der feuchte und durchweichte Untergrund bereits eine kleine Herausforderung. Am Freitagmorgen wurde nun das erste knapp 50 Meter lange Rotorblatt zum Bauplatz gebracht. Dieser Transport war schon ein echter "Hingucker" und der ein oder andere Verkehrsteilnehmer parkte spontan um sich den Spezialtransport anzusehen. Da die Straßenführung in Wegensen, durch enge Kurven bedingt, einen waagerechten Transport nicht zulässt, wurde nun eine besondere Transportmöglichkeit genutzt. Das Rotorblatt wurde auf einen selbstfahrenden Spezialtransporter montiert, mit dem es möglich war, das 22t schwere Rotorblatt bei Bedarf bis zu 47 Meter hoch aufzurichten und um die eigene Achse zu drehen. Da diese Art des Transports nur bei geringen Windgeschwindigkeiten möglich ist, wird nun mit Hochdruck montiert. Die günstigen Wetterbedingungen gilt es auszunutzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell