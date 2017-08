POL-HI: Versuchter Fahrraddiebstahl; Tatverdächtiger gestellt

Hildesheim (ots) - Am 05.08.2017 gegen 08.00 Uhr wird von einem aufmerksamen Busfahrer beobachtet, wie sich eine männliche Person an einem Fahrrad an den Fahrradständern am Zentralen Omnibusbahnhof zu schaffen macht. Als die Polizei vor Ort eintrifft, ist der Mann bereits durch eine Streife der Bundespolizei gestellt worden. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 39-jährigen mit ungeklärter Staatsangehörigkeit. Die Sicherungseinrichtungen am Fahrrad haben den Überwindungsversuchen des 39-jährigen standgehalten. Dank der Aufmerksamkeit des Busfahrers konnte die Vollendung des Fahrrddiebstahls verhindert werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell