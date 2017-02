POL-HI: Schwerer Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Hildesheim (ots) - Söhlde/ Hoheneggelsen (web) - Am Donnerstag dem 02.02.17, gegen 19:45 Uhr, kam es auf der B 444, zwischen Bettrum und Hoheneggelsen zu einem schweren Alleinunfall eines betrunkenen Fahrzeugführers.

Ein 36jähriger aus der Gemeinde Söhlde befuhr zum Vorfallszeitpunkt die B 444 aus Rtg. Bettrum kommend in Rtg. Hoheneggelsen. In einer langgezogenen Linkskurve kam der Söhlder mit seinem Pkw VW Passat nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte im angrenzenden Grünstreifen gegen einen massiven Straßenbaum. Durch den Aufprall wurde der Pkw im Bereich der rechten Fahrzeugfront völlig zerstört. Unmittelbar nach dem Verkehrsunfall stoppten diverse Ersthelfer an der Unfallstelle, befreiten den Fahrzeugführer aus seinem Pkw und versorgten diesen bis zum Eintreffen der Polizei. Unfallursächlich dürfte der übermäßige Alkoholkonsum des 36jährigen gewesen sein. So ergab ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest eine Atemalkoholkonzentration von rund 1,6 Promille. Der Söhlder wurde mit einem Rettungswagen und unter Begleitung eines Notarztes einem Hildesheimer Krankenhaus zugeführt. Dort wurde er stationär aufgenommen.

Auf Anordung der Polizei wurde ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen.

Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Zudem wurde ein Straßenbaum nicht unerheblich beschädigt.

Die B 444 wurde im Bereich der Unfallstelle für den Verkehr für ca. 1 Stunde vollgesperrt.

Die Bad Salzdetfurther Polizei wurde bei der Unfallaufnahme und den erforderlichen Aufräumarbeiten von der Freiwilligen Feuerwehr Hoheneggelsen unterstützt. Diese war mit zwei Fahrzeugen und 13 ehrenamtlichen Helfern im Einsatz.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell