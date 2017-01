POL-HI: Einbruch in Einfamilienhaus Sarstedt /Heisede (Wei)

Hildesheim (ots) - Am Fr., 27.01.17, zw. 08:30 u. 19:45 Uhr, wurde die Terrassentür eines EFH im Grete-Frisius-Weg aufgehebelt. Das Haus wurde komplett durchwühlt. Ob und was entwendet wurde, steht z.Zt. noch nicht fest. Hinweise bitte an die Polizei Sarstedt unter 05066-9850.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell