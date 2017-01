POL-EN: Hattingen - Zusammenstoß beim Fahrspurwechsel

Hattingen (ots) - Am 11.01.2017, gegen 17.40 Uhr, kam es beim Fahrspurwechsel eines 25-jährigen Bochumers mit einem Pkw Daimler auf der Martin-Luther-Straße in Richtung Sprockhövel zu einem Zusammenstoß mit einem Pkw VW Passat eines 62-jährigen Hattingers. Bei dem Zusammenstoß zog sich der VW Fahrer leichte Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell