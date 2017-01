POL-HI: Einbrüche in Sarstedt

Hildesheim (ots) - Zu zwei Tageswohnungseinbrüchen kam es am frühen Mittwochabend im Musikerviertel von Sarstedt. Im Hindemithweg drangen die unbekannten Täter über eine Terrassentür in das Einfamilienhaus und durchsuchten sämtliche Räume. Hiernach flohen die Täter mit ihrem Diebesgut, vermutlich Schmuck und Bargeld, in unbekannte Richtung. Ein weiterer Tatort befindet sich, nur 200m weiter, in der Bachstraße. Hier drangen die unbekannten Täter über ein Küchenfenster in das Einfamilienhaus ein, nachdem vorher versucht wurde die Terrassentür aufzuhebeln. Auch hier werden sämtliche Räume durchsucht und Schmuck entwendet. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Sarstedt zu melden, Tel.: 05066/9850

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell