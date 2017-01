POL-HI: Verkehrsunfallflucht Sarstedt (Wei)

Hildesheim (ots) - In der Nacht zum 13.01.17, ggf. bis 12.:30 Uhr, wurde der linke Außenspiegel eines VW Polo durch ein anderes Kfz. beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Das Fahrzeug stand Am Sonnenkamp Ecke Gabriele-Münter Straße. Es entstand Sachschaden von ca. 200 Euro. Hinweise zum Verursacher bitte an Polizei Sarstedt unter 05066-9850.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell