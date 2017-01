POL-F: 170118 - 63 Frankfurt-Ostend: Räuberische Erpressung

Frankfurt (ots) - (em) Gestern Abend wurde ein 27-jähriger Mann von einem unbekannten Täter mit einem Messer bedroht, bis er seine Wertsachen herausgab.

Gegen 22.45 Uhr spazierte der 27-Jährige am Mainufer in Richtung Innenstadt, als ihm auf der Höhe der Weseler Werft ein Mann entgegen kam. Der Unbekannte hielt dem Spaziergänger ohne lange zu zögern ein Messer vor den Bauch und forderte die Herausgabe seines Portemonnaies, Handys und der Goldkette. Das Opfer kam der Aufforderung nach, woraufhin der Täter ihm mit der Faust in den Bauch schlug und die Flucht antrat. Das Handy konnte wieder aufgefunden werden. Der Täter und das restliche Diebesgut blieben verschwunden.

Das Opfer konnte den Täter wie folgt beschreiben: männlich, 20-30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und vermutlich türkischer oder arabischer Abstammung. Er habe zudem auffallend breite Schultern gehabt und sei dunkel gekleidet gewesen. Allerdings habe er eine helle Cap oder Kapuze aufgehabt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069-75553111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell