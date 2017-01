POL-F: 170118 - 62 Frankfurt-Innenstadt: Und weg war's! - Ladendieb verschluckt Diebesgut

Frankfurt (ots) - (em) Gestern Nachmittag war ein Ladendieb sehr hartnäckig. Nachdem er in einem Elektronik-Geschäft in der Zeil Ware gestohlen hatte, verschluckte er einen Teil seines Diebesgutes im Büro des Ladendetektivs.

Gegen 14.40 Uhr bediente sich ein 36 Jahre alter Mann großzügig in dem Elektronik-Geschäft. Er stahl ein Mobiltelefon, einen MP3-Player mitsamt Kopfhörern sowie ein USB-Ladekabel. Der Ladendetektiv erwischte ihn jedoch und verbrachte ihn in sein Büro, um dort die Strafanzeige aufzunehmen. Dabei wandte er dem Tatverdächtigen kurz den Rücken zu. Als er sich anschließend wieder umdrehte, musste er feststellen, dass das zuvor auf dem Schreibtisch deponierte Diebesgut nur noch teilweise vorhanden war. Als der Detektiv nach dem Verbleib fragte, gab der 36-Jährige an, den MP3-Player und das USB-Ladekabel verschluckt zu haben.

Auf der Wache angekommen, musste die Polizei zudem feststellen, dass der Mann alkoholisiert war. Mit über einer Promille und dem MP3-Player sowie Ladekabel im Bauch wurde der Dieb vorläufig in Gewahrsam genommen. Weshalb das Mobiltelefon verschont wurde, ist bislang nicht bekannt.

