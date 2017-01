POL-F: 170108 - 27 Frankfurt-Sachsenhausen: Nachtrag zur Meldung 170105 - 17 Frankfurt-Sachsenhausen: Informationen zur Entschärfung einer Weltkriegsbombe

Frankfurt (ots) - (mc) Wie den Medien bereits bekannt, fand am heutigen Tag ab 09.30 Uhr der Einsatz zur Bergung und Entschärfung einer Weltkriegsbombe aus dem Main statt.

Insgesamt ist die Polizei Frankfurt mit dem Einsatzverlauf sehr zufrieden. Die Räumung und Absperrung des Sicherheitsbereichs verlief unproblematisch. Es wurden alle Wohnungen und Örtlichkeiten, die geräumt werden mussten, durch Beamte aufgesucht, um die Sicherheit aller betroffenen Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten. Die wenigen Personen, die von den eingesetzten Beamten in diesem Zusammenhang angetroffen wurden, verließen zügig und ohne besondere Vorkommnisse den Bereich.

Um 12.00 Uhr begann planmäßig die Bergung des Kampfmittels aus dem Wasser. An Land konnte der Kampfmittelräumdienst des Regierungspräsidiums Darmstadt die Bombe in Augenschein nehmen. Letztlich wurde festgestellt, dass der Sprengkörper unscharf war. In Ermangelung eines Zünders entfiel die Entschärfung der Bombe, sodass gegen 13.10 Uhr die Sperrmaßnahmen aufgehoben wurden.

Die Entsorgung des Kampfmittels wird seitens des Kampfmittelräumdienstes vorgenommen.

Der Rad- und Fußweg auf der Sachsenhäuserseite zwischen der Untermain- und Friedensbrücke bleibt bis zum Abbau der Schutzvorkehrungen gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell