POL-PPWP: Wieder Autoaufbrüche im Stadtgebiet

Kaiserslautern (ots) - Der Polizei sind am Dienstag wieder zahlreiche Autoaufbrüche im Stadtgebiet gemeldet worden.

In der Danziger Straße machten sich zwischen Freitag und Dienstag Unbekannte an einem weißen Opel Astra zu schaffen. Sie schlugen eine Autoscheibe ein und durchwühlten das Fahrzeug. Ohne Beute zogen die Diebe ab. In der Nacht zum Dienstag zertrümmerten Diebe zwei Autoscheiben eines BMW der ebenfalls in der Danziger Straße parkte. Unbekannte stahlen die Fahrzeugpapiere aus dem Auto. Die Dokumente wurden später in einem Abfalleimer wiedergefunden.

Ein Land Rover suchten sich Autoknacker in der Nacht zum Dienstag in der Stettiner Straße aus. Sie versuchten an dem Wagen eine Scheibe einzuschlagen. Die Diebe zogen ohne Beute ab, da die Autoscheibe dem Aufbruchsversuch standhielt. An einem Peugeot in der Stettiner Straße waren Unbekannte hingegen erfolgreicher, die Autoscheibe gab ihrem Aufbruchswerkzeug nach. Die Diebe durchsuchten den Fahrzeuginnenraum, ohne Beute zu machen.

Ein Navigationsgerät, das Langfinger in der Nacht zum Dienstag in der Marienburger Straße in einem Mercedes entdeckten, ließen sie aus ungeklärten Gründen im Auto zurück. Um in den Wagen zu gelangen zertrümmerten die Diebe ebenfalls eine Scheibe, um dann jedoch ohne das Diebesgut abzuziehen.

Erfolgreich waren Autoknacker in der Raiffeisenstraße. Sie schlugen am Dienstagabend an einem BMW eine Autoscheibe ein, um aus dem Wagen eine Herrentasche mit mehreren hundert Euro und Geschenkgutscheine zu entwenden. Außerdem ließen sie eine sogenannte Powerbank mitgehen.

Eine Autoscheibe ging auch in der Nacht zum Mittwoch in der Kohlenhofstraße zu Bruch. Unbekannte suchten im Handschuhfache eines Mercedes nach Diebesgut. Ob etwas entwendet wurde, konnte bislang nicht festgestellt werden.

Einen Geldbeutel krallten sich Autoknacker in der Nacht zum Mittwoch aus einem Pkw im Barbarossaring. Sie erbeuteten Ausweisdokumente, Bargeld und Debit-Karten.

Wie können Sie sich gegen Autoknacker besser schützen?

- Stellen Sie Ihr Fahrzeug auf belebten und gut beleuchteten Parkplätzen ab. Besser noch in Tiefgaragen oder auf überwachten Parkplätzen. - Verschließen Sie Ihr Auto (Türen, Fenster, Kofferraum, Schiebedach und Tankdeckel) gewissenhaft. - Den Zündschlüssel immer abziehen - auch bei kurzer Abwesenheit! - Achten Sie beim Verriegeln mit Ihrer Funkfernbedienung darauf, dass dies mittels optischen Signals quittiert wird. - Lassen Sie keine Wertsachen (Bargeld, Papiere, mobile Navigationsgeräte etc.) im Auto liegen. - Ein offenes Handschuhfach signalisiert "Hier ist nichts zu holen!" - Achten Sie auf Personen oder Fahrzeuge die sich auffällig verhalten (langsames durch die Straße "streifen", fotografieren von Fahrzeugen). - Notieren Sie sich Kennzeichen und Aussehen und informieren Sie die Polizei. - Nehmen Sie nach einem Aufbruch keine Veränderungen am/im Fahrzeug vor und informieren Sie umgehend die Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell