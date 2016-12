POL-F: 161223 - 1219 Frankfurt-Preungesheim: Falscher Elektriker

Frankfurt (ots) - (mc) Eine ältere Frau ging einem falschen Elektriker am Donnerstag, den 22. Dezember 2016, im Geiselsteinweg auf den Leim und wurde bestohlen.

Die gutmütige 82-jährige ließ den vermeintlichen Elektriker herein, der mit dem Auftrag erschien, die Stromleitungen überprüfen zu müssen. Dies nutzte der Langfinger, um in einem günstigen Moment die Handtasche samt Inhalt zu entwenden. Darin bewahrte die Geschädigte Bargeld, EC-Karten, Ausweise und Weiteres auf, was in der Gesamtsumme einen Schaden von mehreren hundert Euro für sie bedeutete. Erst nachdem der falsche Elektriker gegangen war, stellte sie ihren Verlust fest.

Sie beschrieb den Täter wie folgt:

Männlich, europäisches Erscheinungsbild, ca. 1,90 m groß, dunkelblonde kurze Haare, trug uniformartige dunkle Kleidung und führte eine Tasche mit sich. Zudem sprach er Hochdeutsch.

Personen, die sachdienliche Hinweise in dieser Sache geben können, werden gebeten sich mit der hiesigen Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069-75553111 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell