POL-SE: Negernbötel, B 205 / Herabfallende Eisschollen enden für den Fahrer eines Transporters im Graben

Bad Segeberg (ots) - Heute Morgen kam es auf der B 205 bei Negernbötel um kurz vor 07.00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines Renault Masters aus Polen verlor nach eigenen Angaben die Kontrolle über seinen Transporter und landete im Graben, weil sich von einem entgegenkommenden Lkw Eisschollen lösten. Verletzt wurde dabei keiner. Der Schaden liegt bei mindestens 3000 Euro. Nach Befragung eines Zeugen geriet der Fahrer des Transporters, der schon einige Zeit "eierig" vor ihm gefahren sei, zunächst gegen das Heck des entgegenkommenden Lkws. Erst danach sollen sich die Eisschollen gelöst haben. Die Polizei Wahlstedt sucht zur Klärung jetzt weitere Zeugen und den Fahrer des Lkw, der nach dem Unfall einfach weitergefahren war. Die Sattelzugmaschine mit Auflieger fuhr in Richtung Bad Segeberg, der weiße Renault Master mit polnischen Kennzeichen in Richtung Neumünster. Hinweise bitte an 04554-70510. Die Polizei möchte in diesem Zusammenhang nochmal darauf hinweisen, dass Eisschollen vor Fahrtantritt entfernt werden müssen. Auf der Fahrbahn befanden sich über eine Strecke von 100 Metern erhebliche Mengen Eis. Einige der Eisschollen waren nicht nur sehr groß, sondern wiesen zudem eine Stärke von bis zu 8 cm auf.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell