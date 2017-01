POL-SE: Bad Bramstedt / Polizei erbittet Hinweise nach drei Einbrüchen

Bad Segeberg (ots) - Am Donnerstag, den 19.01.17, kam es in Bad Bramstedt zu drei Einbrüchen. Zwischen 12.30 und 18.30 Uhr wurde ein Reihenhaus in der Graf-Stolberg-Straße aufgebrochen. In der Zeit zwischen 18.30 und 19.35 Uhr verschafften sich Einbrecher zudem gewaltsam Zutritt zu einer Doppelhaushälfte und einem Einfamilienhaus in der August-Kühl-Straße. Der Eigentümer der Doppelhaushälfte hatte um 19.35 Uhr zwei Einbrecher in seinem Haus überrascht, als er gerade nach Hause kam. Die Täter flüchteten daraufhin. Entwendet wurden mindestens ein Mantel, eine Armbanduhr und Modeschmuck. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Einbrechern verlief erfolglos. Sie werden wie folgt beschrieben: 1. Täter: männlich, athletisch, etwa 1,80 m groß, kurze, dunkle Haare, olivfarbene Jacke, osteuropäisches Erscheinungsbild. 2. Täter: männlich, etwa 1,70 m groß, schwarze Jacke, osteuropäisches Erscheinungsbild.

Die beiden Männer unterhielten sich in einer unbekannten, auswärtigen Sprache.

Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 04551-8840 um Hinweise.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell