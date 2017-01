POL-PPRP: Trickdiebstahl

Ludwigshafen (ots) - Am 02.01.2016 um 15:30 Uhr, klingelte ein Mann an der Haustür einer 65-Jährigen in der Rohrlachstraße und gab an, dass es in dem Mehrfamilienhaus zu einem Wasserrohrbruch gekommen wäre und er nun ihre Wohnung inspizieren müsste. Der Mann betrat die Wohnung und ging zusammen mit der Bewohnerin für ca. fünf Minuten ins Badezimmer. Nachdem er die Wohnung wieder verlassen hatte, stellte die Frau fest, dass 60 Euro in ihrem Geldbeutel fehlten. E ist davon auszugehen, dass ein zweiter Täter die Wohnung betrat während der andere sich mit Frau im Badezimmer aufhielt. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Ca. 170cm groß, schlank, 20-30 Jahre alt, schwarze Haare, schwarzer Vollbart, bekleidet mit einer schwarzen Lederjacke und schwarzen Hosen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell