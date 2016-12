POL-SE: Haselau, Dorfstraße Einbruch in Landmaschinenhandel

Bad Segeberg (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen Unbekannte in einen Landmaschinenhandel in der Dorfstraße in Haselau ein. Im Zeitraum von Montag, 23.45 Uhr, bis Dienstag, 7 Uhr begaben sich Unbekannte auf das Firmengelände des Landmaschinenhandels und drangen gewaltsam in das Gebäude ein. Im Inneren durchsuchten sie das Büro und nahmen einen Geldbetrag im mittleren dreistelligen Bereich sowie einen Fahrzeugschlüssel für einen Ford Transit an sich. In einem angrenzenden Ausstellungsraum entwendeten die Täter mehrere Kettensägen, Heckenscheren und Laubbläser. Das Diebesgut luden sie in den auf dem Parkplatz befindlichen Ford Transit, für den sie zuvor den Originalschlüssel an sich genommen hatten. Anschließend flüchteten die Täter mit dem entwendeten weißen Kastenwagen. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 04101/2020 zu melden.

