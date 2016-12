POL-SE: Rellingen, Tangstedter Straße / Gasheizung und Altöl unzulässig entsorgt

Bad Segeberg (ots) - Am 27.12.16 sind in einem unbefestigten Wirtschaftsweg im Bereich der Tankstedter Straße unterhalb der Autobahn 23 in Rellingen, eine Gasheizung und ein Kanister Altöl festgestellt worden, die neben einem Altglas und Altpapiercontainer unzulässig entsorgt worden sind. Es handelt sich um ungefähr 20 Liter Altöl in einem Metallkanister sowie um eine Gasheizung mit Kessel der Marke Buderus. Die Gegenstände wurden vermutlich in der Zeit vom 23.12.16 bis 27.12.16 dort abgelagert. Das Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der 04101/2020 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell