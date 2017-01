POL-D: Stadtmitte: 45-Jährige auf der Straße belästigt - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Düsseldorf (ots) - Stadtmitte: 45-Jährige auf der Straße belästigt - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Donnerstag, 12. Januar 2017, 17 Uhr

Eine 45 Jahre alte Frau war zur Tatzeit zu Fuß auf dem Gehweg der Oststraße in Richtung Immermannstraße unterwegs, als ihr auffiel, dass jemand sehr dicht hinter ihr ging. Der Unbekannte griff ihr plötzlich erst an das Gesäß, ging dann zügig an ihr vorbei und griff ihr dabei an die Brust. Der Täter lief danach schnell über die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Hauptbahnhof weiter.

Der Täter ist circa 35 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und hat nach Zeugenangaben eine dunklere Hautfarbe. Er trug zur Tatzeit eine dunkelblaue Jacke mit Kapuze, eine dunkle Jeans, braune Schuhe und hatte eine braune Lederumhängetasche dabei.

Zeugen werden gebeten sich an das zuständige Kriminalkommissariat 12 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211 8700 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell