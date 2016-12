POL-PDLD: Versuchter Wohnungseinbruch

Germersheim (ots) - Am Mittwochmittag in der Zeit von 14.30 bis 16 Uhr kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienanwesen in der August-Keiler-Straße in Germersheim. Ein bis dato unbekannter Täter versuchte mit Gewalt die Tür aufzubrechen, was allerdings misslang. Der Sachschaden am Hauseingang beläuft sich auf zirka 300 EUR.

