POL-EN: Ennepetal - Pkw erfasst Fußgänger und flüchtet

Ennepetal (ots) - Am 24.01.2017, gegen 08.40 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Hagener mit einem Pkw Audi die Bahnhofstraße in Richtung Kölner Straße. In Höhe des Hauses Nr. 19 erfasste er einen Fußgänger beim Überqueren der Fahrbahn. Obwohl der Autofahrer kurz anhielt, setzte er anschließend seine Fahrt fort und flüchtete. Noch vor Eintreffen der bereits verständigten Polizei kehrte der Autofahrer an den Unfallort zurück. Der geschädigte Fußgänger begab sich mit einer Fußverletzung selbständig in ärztliche Behandlung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell