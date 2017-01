BPOLI-WEIL: Wegen räuberischem Diebstahl zur Festnahme ausgeschrieben

Weil am Rhein (ots) - Einen 22-jährigen Ghanaer haben Zollbeamte am Dienstagabend in Weil-Friedlingen verhaftet. Er war zuvor mit einer grenzüberschreitenden Straßenbahn aus der Schweiz nach Deutschland eingereist. Ein Abgleich seiner Personalien hatte ergeben, dass gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Wuppertal vorliegt. Er wurde der Bundespolizei in Lörrach übergeben. Ein Gericht hatte den Mann wegen räuberischem Diebstahl zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und zwei Monaten verurteilt, die nun zu vollstrecken war. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell