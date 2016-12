POL-EN: Gevelsberg - Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus. Täter hebelten eine Balkontür auf.

Gevelsberg (ots) - In der Zeit vom 27.12.2016, 17.00 Uhr bis 29.12.2016, 11.00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Balkontür Zutritt in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße Am Susewind. Ob etwas entwendet wurde, ist zurzeit nicht bekannt.

