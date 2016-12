POL-EN: Gevelsberg- Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Fußgängerin

Gevelsberg (ots) - Am 22.12.2016, um 08:38 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Gevelsberger die Mittelstraße in Gevelsberg, in Fahrtrichtung Rosendahler Straße. In Höhe eines Fachhandels für Hörgeräte, übersah er eine 46-jährige Ennepetalerin, welche von links auf die Fahrbahn trat, um diese zu überqueren. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch sich die Ennepetalerin leichte Verletzungen zuzog.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell