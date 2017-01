POL-GÖ: (70/2017) Tatzeit Samstagmittag - Einbruch in Hotel-Restaurant in Hann. Münden, Schadenshöhe bislang unbekannt

Göttingen (ots) - Hann. Münden, Hermannshäger Straße Samstag, 28. Januar 2017, zwischen 12.45 und 13.30 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - Bei einem Einbruch in ein in Waldnähe gelegenes Hotel-Restaurant in der Hermannshäger Straße ist am Samstag (28.01.17) ein Gesamtschaden in noch unbekannter Höhe entstanden. Der Betrieb war zur Tatzeit nicht geöffnet.

Nach ersten Erkenntnissen nutzten die Diebe in der Mittagszeit offenbar gezielt die kurze Abwesenheit eines Verantwortlichen aus.

Zwischen 12.45 und 13.30 Uhr schlugen die Einbrecher vermutlich die Scheibe einer Tür ein und drangen danach in den im Erdgeschoss gelegenen Gaststättenbereich des Gebäudes ein, den sie nach Diebesgut durchsuchten. Im Anschluss begaben sich die Täter in den privaten Wohnbereich in ersten Etage. Hier zerstörten sie mehrere Türen und verwüsteten sämtliche Räume.

Angaben zum erlangten Diebesgut liegen zurzeit noch nicht vor. Die genaue Schadenshöhe ist deshalb offen.

Die Polizei geht davon aus, dass die Täter den Gebäudekomplex und insbesondere die Abläufe des Geschäftsbetriebes vor der Tat ausbaldowert haben müssen.

Sachdienliche Hinweise über verdächtige Fahrzeuge bzw. Personen zur Tatzeit nimmt die Polizei Hann. Münden unter Telefon 05541/9510 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell