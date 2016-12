POL-GÖ: (726/2016) Defekte Mehrfachsteckdose Ursache für Brand in Reihenmittelhaus in Geismar

Göttingen (ots) - Göttingen, Am Junkernhof Sonntag, 25. Dezember 2016, gegen 12.00 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Eine defekte Mehrfachsteckdose hat am 1. Weihnachtsfeiertag das Feuer in einem Reihenhaus in der Straße "Am Junkernhof" ausgelöst (siehe unsere Pressemitteilung Nr. 716 vom 25.12.16). Das haben die weiteren Ermittlungen des 1. Fachkommissariats jetzt ergeben. Bei dem Brand wurde die 77 Jahre alte Bewohnerin des Hauses verletzt. Sie konnte das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen.

Die Einsatzkräfte hatten zunächst vermutet, dass eine brennende Kerze Ursache des Feuers war. Mit der zweifelsfreien Feststellung eines technischen Defektes als Auslöser sind die polizeilichen Ermittlungen in dem Fall nun abgeschlossen. Der Brandort wurde mittlerweile wieder freigegeben. Das Haus ist zurzeit weiterhin unbewohnbar. Die Seniorin kam bei Angehörigen unter. Der bei dem Brand entstandene Gesamtschaden beläuft sich nach derzeitigen Schätzungen auf über 100.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell