POL-GÖ: (720/2016) Passanten angepöbelt und bedroht - Alkoholisierter Mündener leistet Widerstand bei Ingewahrsamnahme

Göttingen (ots) - Hann.Münden, Lange Straße, 24.12.2016, gegen 03.30 Uhr

Hann.Münden (jan) -Ein unter Alkoholeinfluss stehender junger Mann aus Hann. Münden hatte am Samstag (24.12.16) einen Polizeieinsatz ausgelöst. In der Langen Straße hatte der 17-Jährige nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen Passanten angepöbelt und auch verbal bedroht. Als die alarmierte Polizei den Mann zur Wache mitnehmen wollte, setzte der sich körperlich zur Wehr. Noch auf der Fahrt zum Dienstgebäude biss der Mündener einen Polizeibeamten in die Hand. Glücklicherweise trug der Beamte einen Lederhandschuh und wurde durch den Biss nicht verletzt. Im Polizeigebäude beleidigte er die eingesetzten Beamten und trat nach ihnen. Dem 17-jährigen Mann wurde eine Blutprobe entnommen und im Anschluss seinen erziehungsberechtigten Eltern übergeben.

Es wurde ein Verfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell