POL-PPKO: Unfall in der Frankenstraße - Fahrer verursacht hohen Schaden und flüchtet

Koblenz (ots) - Am gestrigen Vormittag wurde bei der PI Koblenz 1 ein Verkehrsunfall angezeigt, der sich am vergangenen Wochenende in der Koblenzer Vorstadt ereignete.

In der Frankenstraße parkte zwischen Samstag, 7. Januar 2017, 20.00 Uhr und Mon-tagmorgen, 9. Januar 2017, ein weißer Ford S-Max mit polnischem Kennzeichen. Als der Besitzer des Fahrzeugs gegen 7.00 Uhr zu seinem Auto kam, musste er fest-stellen, dass dieser erhebliche Beschädigungen im Heckbereich aufwies. So wurde durch einen unbekannten Unfallverursacher unter anderem die Heckstoßstange und Heckklappe eingedrückt und Teile der Stoßstange im Bereich der Anhängerkupplung herausgebrochen. Der entstandene Sachschaden wird auf mehr als 5.000 Euro geschätzt.

Da es sich bei der Frankenstraße um eine relativ stark befahre Straße handelt und nach derzeitigen Ermittlungen davon ausgegangen werden muss, dass ein augenscheinlich schwarzer, größerer Wagen während seiner Fahrt aus Richtung Clodwigstraße in Richtung Neversstraße den Unfall verursacht haben muss, bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0261/103-0 oder per Mail an pikob-lenz1@polizei.rlp.de.

