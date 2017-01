POL-PPKO: Versuchter Einbruchsdiebstahl im Industriegebiet Neuwied bei Autohaus Sommer

Neuwied (ots) - Durch die Auslösung der Alarmanlage des Autobetriebes in der Krasnaer Straße wurde am frühen Morgen des Donnerstag, 05.01.2017 der angeschlossene Wach- und Schließdienst, die Polizei und der Betreiber auf einen Einbruchsversuch bei dem Autohaus aufmerksam. Der oder die Täter gelangten dank der Alarmanlage nicht in das Gebäude oder in die Garagen, sondern wurden vermutlich durch die Alarmauslösung verscheucht.

