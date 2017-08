POL-PDMY: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer

Mayen (ots) - Am Mittwoch, den 09.08.2017 ist es um 18:45 Uhr auf der L10 zwischen Langenfeld und Kirchwald zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Motorradfahrer gekommen. Der 51-jährige Unfallbeteiligte fuhr auf der Landesstraße von Kirchwald in Fahrtrichtung Langenfeld als ihm in einer Kurve ein Pkw auf seiner Fahrbahnseite entgegenkam. Der Motorradfahrer wich nach rechts aus, geriet auf den Grünstreifen und kam zu Fall. Er verletzte sich hierdurch leicht und wurde in ein Koblenzer Krankenhaus eingeliefert. Der unfallverursachende blaue Pkw VW Golf Kombi aus dem Westerwaldkreis entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Mayen, Tel. 02651 8010.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell