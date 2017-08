POL-PDNR: Diebstahl eines Mobiltelefons

Betzdorf (ots) - Eine aufmerksame Zeugin wurde auf einen Diebstahl am 07.08.2017, 17:20 Uhr, in Betzdorf, Wilhelmgässchen, aufmerksam und verständigte die Polizei. Ein offensichtlich betrunkener Mann war seinem Rausch zum Opfer gefallen und schlief sitzend auf einer Ruhebank. Sein Mobiltelefon hatte der Geschädigte neben sich gelegt. Der Tatverdächtigte nutzte die hilflose Lage des Geschädigten aus und entwendete das Mobiltelefon. Hiervon hatte der Geschädigte nichts mitbekommen. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme meldeten sich noch mehrere Zeugen bei der Polizei. Neben einer brauchbaren Beschreibung des Tatverdächtigen lieferten die Zeugen auch den konkreten Verdacht gegen einen 21-jährigen. Im Rahmen der Fahndung konnte der 21-jährige im Bereich Klosterhof von der Polizei angetroffen werden. Das entwendete Mobiltelefon wurde bei dem Tatverdächtigen aufgefunden und sichergestellt. Der Dieb rechtfertigte sein Handeln, nur für den Betrunkenen das Eigentum sichern zu wollen. Für die Polizei wenig glaubwürdig, da der Tatverdächtige bereits mehrfach als Dieb in Erscheinung getreten war.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell