FW-MG: Wohnung nach Zimmerbrand nicht mehr bewohnbar

Mönchengladbach-Odenkirchen, 04.01.2017, 11:00, Kölner Straße (ots) - Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III, ein Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II sowie der Rettungsdienst und der Führungsdienst der Feuerwehr Mönchengladbach.

Am Vormittag erreichte die Leitstelle der Feuerwehr ein Notruf aus der Kölner Straße im Ortsteil Odenkirchen. Bei Eintreffen der Feuerwehr drang Rauch aus der Erdgeschosswohnung eines zweigeschossigen Wohngebäudes. Alle Bewohner hatten das Gebäude bereits verlassen. Die Feuerwehr ging mit einem C-Rohr unter Atemschutz in das Gebäude vor. Der Brand konnte im Wohnzimmer der Wohnung schnell lokalisiert und gelöscht werden. Die Bewohner des Hauses wurden vom Notarzt der Feuerwehr untersucht, mussten aber nicht weiter versorgt werden und konnten vor Ort bleiben. Im weiteren Verlauf des Einsatzes wurde das komplett verrauchte Gebäude mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Die Holzbalkendecke zwischen Erdgeschoss und Obergeschoss musste großflächig geöffnet werden, um versteckte Glutnester abzulöschen. Während der Löscharbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen, da die Kölner Straße gesperrt werden musste. Das Gebäude ist durch den Brandschaden nicht mehr bewohnbar. Die Einsatzstelle wurde zwecks Ermittlung der Brandursache an die Polizei übergeben.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Klaus Vieten

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell