POL-PDNR: Schwerer Verkehrsunfall auf der Landesstraße 257 zwischen Kurtscheid und der B 256

Kurtscheid (ots) - Am Sonntagnachmittag, 06.08.2017, ereignete sich auf der Landesstraße 257 zwischen Kurtscheid und der Bundesstraße 256 ein schwerer Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Eine 19 - jährige PKW Fahrerin befuhr die Landesstraße aus Richtung Kurtscheid kommend und geriet aus Unachtsamkeit in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr. Hierbei kollidierte sie frontal mit dem entgegenkommenden PKW einer 53 jährigen Fahrzeugführerin. Die schwerverletzte Unfallverursacherin und ihr 1-jähriges Kind wurden durch Rettungskräfte aus dem verunfallten Fahrzeug befreit. In dem PKW der 53 - jährigen Fahrzeugführerin befanden sich insgesamt 4 Insassen, die zum Teil schwere Verletzungen erlitten. Die Verletzten wurden auf mehrere Kliniken in der Umgebung verteilt, insgesamt waren 2 Notärzte, 4 Rettungswagen, 40 Einsatzkräfte der Feuerwehren Kurtscheid, Rengsdorf und Bonefeld, die Straßenmeisterei, sowie die Polizeiinspektion Straßenhaus im Einsatz.

