POL-NOM: Unfall verursacht und zwei Mal vom Ort entfernt

Einbeck (ots) - Einbeck(pap) Am Montag, 16.01.2017, erschien ein 53 Jahre alter Einbecker auf der Wache des Polizeikommissariats, um einen Unfall anzuzeigen. Er erklärte hierzu, dass er mit seinem Kleintransporter gegen 15.00 Uhr das Altendorfer Tor in Richtung stadtauswärts befuhr. Ihm kam dann ein anderer Kleintransporter mit Bonner Kennzeichen entgegen. Dieser ist an einem geparkten Pkw vorbeigefahren und dabei so weit nach links gekommen, dass er den Außenspiegel des Einbeckers beschädigte. Der Verursacher (21) fuhr einfach weiter, konnte aber von dem Geschädigten eingeholt und angesprochen werden. Der 21 -jährige hat eine Beteiligung abgestritten, ist aber mit zur Polizeidienststelle gefahren und würde jetzt davor warten. Als der Geschädigte nach Erklärung des Sachverhaltes mit dem aufnehmenden Beamten aus dem Gebäude kam, war der Kleintransporter verschwunden. Er konnte jedoch nach einer sofortigen Fahndung angetroffen werden. Dem jungen Fahrer wurde die Einleitung eines Verfahrens wegen Unfallflucht bekannt gegeben. Der Schaden beträgt ca. 200,- Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell