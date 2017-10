POL-PPMZ: Unfallflucht auf Feldweg zwischen Ludwigshöhe und Guntersblum

Oppenheim (ots) - Eine 50-jährige Oppenheimerin parkte ihren Pkw VW Passat auf dem oben genannten Feldweg zwischen dem 04.10., 14 Uhr und 06.10.2017, 08 Uhr. Ein zur Zeit noch unbekannter Kfz.-Führer fuhr an diesem Pkw vorbei und streifte ihn hinten rechts, so dass ein Lackschaden von ca. 1000 Euro entstand. Sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher bitte an die Polizeiinspektion Oppenheim unter der 06133-933100.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oppenheim

06133-933100

E-Mail: www.pioppenheim@polizei.rlp.de" class="uri-ext outbound">www.pioppenheim@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell