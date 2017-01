POL-PPMZ: Streitigkeiten in Stadtbus, Täter durch Mitarbeiter MVG überwältigt

Mainz (ots) - Sonntag, 29.01.2017, 03:00 Uhr

Nachdem es in einem Bus zu Streitigkeiten gekommen war, meldeten Zeugen, dass einer der Beteiligten ein Messer hätte. Am Hauptbahnhof konnten dann Mitarbeiter der MVG, ein Mitarbeiter der DB Sicherheit und ein Busfahrer den Störer überwältigen. Dabei erlitt ein Verkehrsmeister eine Schnittverletzung an der Hand und ein weiterer Helfer eine gebrochene Nase. Durch Polizeibeamte der Bundespolizei konnte der Täter anschließend überwältigt werden, leistete hierbei aber weiterhin aggressiven Widerstand. Ein weiterer Täter trat ebenfalls um sich und wurde ebenso festgenommen. Beide standen erheblich unter Alkoholeinfluss und wurden bis zum späten Morgen in Gewahrsam genommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell