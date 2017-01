POL-PPMZ: Autos in Tiefgarage aufgebrochen

Mainz (ots) - Donnerstag, 19.01.2017, 18:00 Uhr bis Freitag, 20.01.2017

Zu zwei Autoaufbrüchen kam es in der Nacht von vergangenem Donnerstag auf Freitag in einer Tiergarage in der Alexander-Diehl-Straße, (für rund 150 Wohneinheiten). An einem VW Touran wurde die Scheibe der hinteren Tür eingeschlagen und das festeingebaute Navigationsgerät entwendet. Aus einem VW Passat wurde die komplette Mittelkonsole mit Navi und Autoradio ausgebaut, nachdem die Seitenscheibe eingeschlagen wurde.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Mainz, Telefon: 06131-653633

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell