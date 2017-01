POL-PPMZ: Stadecken-Elsheim, Unfallflucht durch betrunkenen Autofahrer

Mainz (ots) - Sonntag, 08.01.2017, 01:15 Uhr Ein aufmerksamer Zeuge informierte in der Nacht zum Sonntag die Polizei über einen offensichtlich betrunkenen Autofahrer. Der Fahrzeugführer würde in Schlangenlinien fahren und käme immer wieder auf die Gegenfahrbahn. Die alarmierten Polizeibeamten konnten den 21-jährigen Fahrer in Stadecken-Elsheim antreffen und kontrollieren. Hierbei stellten die Beamten bei dem jungen Autofahrer starken Atemalkoholgeruch fest. Ein daraufhin durchgeführter Alkotest ergab 1,64 Promille. Zudem wies das Fahrzeug frische Unfallspuren an der Front und an der Beifahrerseite auf. An einen Unfall konnte sich der 21-Jährige jedoch nicht erinnern. Dem 21-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell