POL-PPMZ: Mainz, Achtung Betrüger: Angeblicher Job als Paketversender war vorgetäuscht

Mainz (ots) - Ein Mainzer, Mitte 40, hatte im Internet eine Annonce entdeckt. Gesucht wurden Leute, die Korrespondenzen/Päckchen empfangen und nach Russland weiter versenden. Auf seine Bewerbung hin wurde ihm per Email ein Arbeitsvertrag zugesandt, den er unter anderem mit seiner Bankverbindung und einer Kopie seines Ausweises ausfüllte.

Am Mittwoch kamen zunächst zwei Päckchen, am Donnerstag, 22.12., kam ein weiteres Päckchen bei ihm an. Der Mann hatte zwar die Anweisung, die Päckchen ungeöffnet direkt nach Russland weiter zu senden, öffnete aber eines der Päckchen und fand darin ein neues Handy aus einem Online-Shop. Er rief den dortigen Kundenservice an und erkundigte sich danach. Er erfuhr, dass das Handy auf seinen Namen bestellt worden war und dass die Rechnung für dieses Handy demnächst an seine Email-Adresse geschickt werden würde. Der Mainzer erstattete unverzüglich Anzeige bei der Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell